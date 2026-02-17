المؤشر نيكاي يتراجع بفعل خسائر سوفت بنك

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الثلاثاء ​وتصدر سهم سوفت بنك قائمة الأسهم الخاسرة، مع انحسار موجة التفاؤل التي أعقبت الانتخابات، وفي ظل عطلة يوم الرؤساء في ⁠الولايات المتحدة التي قلصت مؤشرات التداول أمام المتعاملين.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.6 بالمئة إلى ‌56451.43 بحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش، مواصلا انخفاضه للجلسة ‌الرابعة على التوالي.

وانخفض المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.4 ‌بالمئة إلى ‌3771.16.

وقال ريوتارو ساوادا، كبير المحللين ​لدى توكاي ‌طوكيو إنتلجنس ​لابوراتوري "لا توجد عوامل ⁠محفزة تذكر... يبدو أن حركة الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بالعوامل الفنية ​والعرض ⁠والطلب".

وأضاف ⁠أن الارتفاع الذي أعقب الانتخابات العامة، التي أجريت الأسبوع الماضي ⁠وفازت بها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بفارق كبير، يبدو أنه تلاشى.

وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك 4.6 بالمئة، مما ‌جعلها أكبر الخاسرين وأثرت على المؤشر نيكاي ​بانخفاض قدره 170 نقطة.

وتقلبت أسهم مجموعة التكنولوجيا والاستثمار بين المكاسب والخسائر خلال الجلسات الأربع الماضية.