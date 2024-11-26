دعوة المركزي البريطاني لتوخي «الحذر» تجاه دلالات التباطؤ الاقتصادي

قالت نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني كلير لومبارديللي، أمس، إنه على البنك «توخي الحذر» تجاه التباطؤ الاقتصادي المحتمل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن لومبارديللي القول إن البيانات الاقتصادية الأخيرة في بريطانيا أظهرت دلالات محتملة على نمو أضعف، كما دعت لخفض «تدريجي» لمعدلات الفائدة.

وفي خطاب في قسم الأعمال بكلية كينجز، أشارت لومبارديللي إلى ضعف النمو في بعض الدول في أوروبا مثل ألمانيا.

وأضافت: «لقد رأينا تباطؤاً في دول أخرى بأوروبا، ونحن في حاجة لتوخي الحذر تجاهه، حيث إن هناك أموراً متشابهة بين الاقتصادي البريطاني والاقتصاديات الأوروبية الأخرى».

كما أكدت أنه ما زال هناك غموض بشأن التوقعات الاقتصادية قبل التصويت المقرر على معدلات الفائدة الشهر المقبل.ويبلغ معدل الفائدة في بريطانيا حالياً 4.75 %، بعد خفضين من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة.

وكان البنك قد رفع معدل الفائدة خلال العامين الماضيين بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 11.1 %، لكنه بدأ في خفض معدل الفائدة أخيراً بعدما تراجع معدل التضخم ليصل للهدف المحدد، وهو 2 %.