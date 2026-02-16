الين يتراجع والدولار مستقر وسط تقييم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تراجع الين اليوم الاثنين بعد نشر بيانات ​نمو ضعيفة وتخلى عن جزء من المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، في حين ‌استقر الدولار ​بعد أن عززت بيانات تضخم نُشرت في الآونة الأخيرة احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

ومن المرجح أن تظل مستويات السيولة ضعيفة طوال اليوم الاثنين في ظل إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والصين وتايوان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات. وهبط الين 0.5 بالمئة إلى 153.43 للدولار اليوم الاثنين، بعد أن ارتفع بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع ⁠الماضي مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية في حوالي 15 شهرا بدعم من فوز الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن بعض التحديات التي تواجه تاكايتشي وحكومتها، إذ لم يسجل الاقتصاد الياباني نموا يذكر في الربع الأخير بعدما ‌زاد 0.2 بالمئة فقط على أساس سنوي.

وقال محمد الصراف المساعد في قسم العملات الأجنبية والدخل الثابت في بنك دانسك "بعد الانتخابات، يمكن أن تهدأ الأوضاع السياسية قليلا، على الأقل في المدى ‌القريب، ونرى أن الين يصبح بشكل متزايد حساسا للبيانات".

وعقد محافظ بنك اليابان ‌كازو أويدا وتاكايتشي اليوم الاثنين أول اجتماع ثنائي بينهما منذ الانتخابات. وقال أويدا إنهما "‌تبادلا الآراء حول التطورات الاقتصادية والمالية".

وأضاف أن ‌رئيسة الوزراء لم تقدم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.

وسيعقد بنك اليابان المركزي اجتماعه المقبل بشأن الفائدة في مارس، ويتوقع ​المتعاملون بنسبة 20 بالمئة ‌رفعها. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز ​آراءهم الشهر الماضي أن ينتظر البنك المركزي حتى ⁠يوليو تموز قبل تشديد السياسة النقدية مرة أخرى.

ورفع بنك اليابان المركزي الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند 0.75 بالمئة في ديسمبر ، على الرغم من ​أن هذا المعدل لا ⁠يزال أقل بكثير من ⁠معظم الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى ضعف كبير في أداء الين الياباني. وسبق أن أدى تراجع أداء الين إلى تدخلات مباشرة لدعم العملة خلال السنوات القليلة الماضية.

وانخفض اليورو بأقل من 0.⁠1 بالمئة إلى 1.1862 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3647 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة أقل من 0.1 بالمئة إلى 97 بعد انخفاضه 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفض الفرنك السويسري قليلا إلى 0.7696 مقابل الدولار بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي، مع تزايد ‌حذر المستثمرين من تدخل البنك الوطني السويسري للحد من قوة العملة التي تعد بشكل تقليدي من الملاذات الآمنة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.​2 بالمئة إلى 0.7083 دولار، ليظل دون أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 0.71465 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6041 دولار قبل اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي ​على أسعار الفائدة دون تغيير.