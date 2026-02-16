النفط ينخفض قبل المحادثات بين أمريكا وإيران

اتسمت معاملات النفط بالفتور ​اليوم الاثنين قبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المخاوف بشأن ‌التوترات بين ​البلدين التي تعطل تدفق النفط وتبقي الأسعار مدعومة، في حين تميل مجموعة أوبك+ إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل . وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولارا للبرميل. ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.

سجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 بالمئة، بينما خسر خام غرب تكساس ‌الوسيط واحدا بالمئة، وذلك بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار ‌في ذلك اليوم.

جددت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا ‌الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج ‌طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ‌ومن المقرر أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف غدا الثلاثاء.

وذكرت تقارير نقلا عن دبلوماسي إيراني ​أمس الأحد أن طهران ‌تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ​نووي مع الولايات المتحدة يحقق ⁠فوائد اقتصادية للطرفين، بما في ذلك استثمارات في مجال الطاقة والتعدين وشراء طائرات قيد المناقشة.