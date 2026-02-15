الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال التحليل المالي عبر «كلود»

بدأت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك، المنافسة لشركة أوبن إيه.آي، زيادة تطبيقها كلود ليشمل مجالات أخرى، بما في ذلك الخدمات المالية، في ظل تنافس مطوري الذكاء الاصطناعي على الصدارة.

وبعد تطويره سيتمكن تطبيق كلود أيضاً من أداء مهام التحليل المالي بفضل الإصدار الجديد كلود أوبوس 4.6. وتقول أنثروبيك إن هذا يعني أن وكيل الذكاء الاصطناعي سيقيم بيانات الشركات، والإفصاحات الإلزامية، ومعلومات السوق.

وقد سجلت أسهم بعض شركات التحليل المالي انخفاضات كبيرة في الأسعار بعد أن كشفت الشركة عن برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد.

في الأسبوع الماضي، تسببت أنثروبيك بالفعل في انخفاض أسعار أسهم شركات البرمجيات التقليدية في هذا المجال، وذلك من خلال عرضها لخدمات قانونية.

تؤكد شركة أنثروبيك أن برنامج كلود أوبوس 4.6 أكثر كفاءة في اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات. فقد اكتشف هذا البرنامج أكثر من 500 ثغرة أمنية خطيرة غير معروفة سابقاً في مجموعات من البرامج مفتوحة المصدر.

مع ذلك، حذرت أنثروبيك أيضاً من أن المهاجمين الإلكترونيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتنفيذ هجماتهم.

في الوقت نفسه تقريباً، أصدرت شركة أوبن إيه.آي، مطورة برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، نسخة مطورة من برنامجها للذكاء الاصطناعي المتخصص في البرمجة. وقالت الشركة: إن التطبيق جي.بي.تي 5.3 كودكس هو أول نموذج ذكاء اصطناعي شارك في تطوير نفسه بشكل كبير.

وتتنافس شركتا أوبن إيه.آي وأنثروبيك على دمج برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما في الشركات والهيئات الحكومية. ويركز القطاع حالياً على ما سمي بوكلاء الذكاء الاصطناعي، المصممين لإنجاز مهام متعددة الخطوات بشكل مستقل.

وأحدث الذكاء الاصطناعي بالفعل تحولاً جذرياً في تطوير البرمجيات. فبينما كان المبرمجون يكتبون معظم التعليمات البرمجية يدوياً، يتم الآن توليد أجزاء كبيرة منها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل مطورين بشر.