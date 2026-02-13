15 % تراجع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في نوفمبر

تباطأت موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية إلى حد ما في نوفمبر 2025.

وسجلت المحاكم المحلية 1794 طلباً لإشهار إفلاس شركات خلال ذلك الشهر، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة.

ورغم أن هذا العدد يزيد بنحو 0.4 % مقارنة بالشهر نفسه من 2024، فإنه يقل بنحو 15 % تقريباً عن أكتوبر 2025، عندما بلغ عدد الإجراءات 2108 حالات.

وكان عدد حالات إفلاس الشركات ارتفع بشكل حاد في بعض الأشهر خلال عام 2025.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، تم تسجيل نحو 22 ألف حالة إفلاس شركات، بزيادة 10 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ويتوقع اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إفلاس شركات خلال عام 2025 بكامله، بما يمثل أكثر من 60 حالة إغلاق أعمال يومياً.

وقال فولكر تراير الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد: «وراء هذه الأرقام لا يكمن فقط فقدان الشغف الريادي وروح الابتكار، بل أيضاً العديد من الوظائف المفقودة، ونقص في الاستثمارات، وإضعاف لمناطق بكاملها».