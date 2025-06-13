«بيونتيك» الألمانية للدوائيات تعتزم الاستحواذ على منافستها «كيورفاك»

تعتزم شركة الدوائيات الألمانية بيونتيك الاستحواذ على منافستها كيورفاك، حيث أعلنت بيونتيك، أمس، عن تقديم عرض استبدال عام لجميع أسهم كيورفاك.

وقالت بيونتيك، التي يقع مقرها في مدينة ماينتس غربي ألمانيا، إنها تنوي شراء جميع أسهم منافستها كيورفاك، التي يقع مقرها في مدينة توبينجن جنوب غرب ألمانيا.

ومن خلال هذه الصفقة، تسعى بيونتيك إلى الحصول على المزيد من المعرفة التقنية في مجال تطوير علاجات السرطان المعتمدة على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال. وستكون قيمة الصفقة بمليارات اليوروهات، وهي ثاني صفقة بهذا الحجم الكبير تعلن عنها بيونتيك في غضون فترة زمنية قصيرة.

وكانت شركتا بيونتيك وكيورفاك دخلتا في سباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في عام 2020، وحققت بيونتيك نجاحاً في ذلك، بينما لم تنجح كيورفاك. وأوضحت بيونتيك أنها تعتزم مبادلة كل سهم من أسهم كيورفاك بما يُعرف بأسهم الإيداع الأمريكية «إيه دي إس» الخاصة بها، علماً بأن كلتا الشركتين مدرجة في بورصة التكنولوجيا الأمريكية ناسداك.