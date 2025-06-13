ارتفاع «أقل من المتوقع» لأسعار المنتجين الأمريكيين في مايو.. واستقرار إعانات البطالة

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في مايو، بضغط من انخفاض تكاليف خدمات مثل أسعار تذاكر الطيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أمس: إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه المعدل 0.2 بالمئة في أبريل.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة، بعد تقارير عن هبوطه 0.5 بالمئة في أبريل.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة في أبريل.

وأظهرت بيانات أول من أمس، ارتفاع أسعار المستهلكين هامشياً في مايو، إذ كبحها انخفاض أسعار البنزين وتذاكر الطيران وسط تراجع الطلب.

لكن اقتصاديين يتوقعون أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام مع ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية على البضائع.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 و4.50 بالمئة الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يستأنف البنك المركزي الأمريكي تيسير السياسة النقدية في سبتمبر.

من ناحية أخرى، استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي وسط استمرار تراجع ظروف سوق العمل بشكل مطرد.

وأعلنت وزارة العمل، أمس، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية استقرت عند 248 ألفاً بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 240 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.