تراجع النفط مع خفض وكالة الطاقة توقعات نمو الطلب

انخفضت أسعار ​النفط اليوم الخميس، في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون ‌على تقييم ​خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2026 من جهة، وتصاعد محتمل للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى.

وخلال التعاملات نزلت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، بما ⁠يعادل 0.43%، إلى 69.10 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو 0.36%، إلى 64.40 دولاراً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ‌اليوم إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع فائضاً كبيراً رغم ‌التعثرات التي تسببت في تقلص الإمدادات في يناير.

وحول صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية ‌تجاه أسعار الخامين من الصعود إلى التراجع، وذلك بعد أن تلقيا دعماً في وقت سابق من الجلسة على خلفية ​المخاوف ذات الصلة بالتوتر ‌بين الولايات ​المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، إنهما لم يتوصلا إلى قرار «محدد» حول كيفية المضي قدما ​فيما ⁠يتعلق بإيران، لكنه أكد ⁠أن المفاوضات مع طهران ستستمر.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا ⁠لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لم يعلن بعد عن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات.

وحد الارتفاع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية من مكاسب النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات زادت 8.5 ملايين برميل ‌إلى 428.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز بارتفاع 793 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن معدلات تشغيل مصافي التكرير الأمريكية انخفضت 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 89.4%.