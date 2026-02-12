المفوضية الأوروبية: رسوم الصين الجمركية على منتجات الألبان من الاتحاد «تعسفية»

قالت المفوضية ​الأوروبية، اليوم الخميس، إنها تعتبر الرسوم الجمركية الصينية المفروضة على منتجات الألبان من ⁠دول الاتحاد الأوروبي «غير مبررة وتعسفية»، وإنها ستجري تقييمات لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، منها عرض المسألة على منظمة التجارة العالمية.

وقررت الصين فرض رسوم جمركية، تتراوح بين 7.‌4 و11.7 % ​على واردات الألبان ‌من ​الاتحاد الأوروبي ⁠لخمس سنوات، بعد صدور الحكم النهائي في ​تحقيق ⁠بشأن مكافحة ⁠الإغراق استمر 18 شهراً رداً ⁠على فرض التكتل رسوماً على واردات السيارات الكهربائية من الصين.

وقالت المفوضية إنه لم يكن ينبغي فتح التحقيق من الأساس، ​بسبب عدم وجود ما يكفي من الأدلة.