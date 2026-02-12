المفوضية الأوروبية: رسوم الصين الجمركية على منتجات الألبان من الاتحاد «تعسفية»

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها تعتبر الرسوم الجمركية الصينية المفروضة على منتجات الألبان من دول الاتحاد الأوروبي «غير مبررة وتعسفية»، وإنها ستجري تقييمات لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، منها عرض المسألة على منظمة التجارة العالمية.
وقررت الصين فرض رسوم جمركية، تتراوح بين 7.4 و11.7 % على واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات، بعد صدور الحكم النهائي في تحقيق بشأن مكافحة الإغراق استمر 18 شهراً رداً على فرض التكتل رسوماً على واردات السيارات الكهربائية من الصين.
وقالت المفوضية إنه لم يكن ينبغي فتح التحقيق من الأساس، بسبب عدم وجود ما يكفي من الأدلة.