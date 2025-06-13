أسعار النفط تتراجع مع تقييم السوق لتبعات توتر الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، أمس، وبددت المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من جلسة التداول الآسيوية، إذ تقيّم السوق أثر قرار الولايات المتحدة نقل أمريكيين من الشرق الأوسط قبل محادثات مرتقبة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً أو 1.1 % إلى 69.04 دولاراً للبرميل، خلال التداولات، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 67.49 دولاراً. وقفز الخامان، الأربعاء، بأكثر من أربعة في المئة إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنقل أفراداً أمريكيين من الشرق الأوسط، لأنه «قد يكون مكاناً خطيراً». وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي.

قال أرن راسموسن المحلل في (جلوبال ريسك) في منشور على منصة (لينكد إن)، إن «الكابوس الحقيقي بالنسبة لسوق النفط هو إغلاق مضيق هرمز.. إذا أغلقت إيران هذا الممر الضيق فقد يؤثر ذلك على ما يصل إلى 20 في المئة من تدفقات النفط العالمية».

وحذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، من أن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط قد يصعد النشاط العسكري، ما قد يؤثر على حركة الملاحة في الممرات المائية الرئيسية.