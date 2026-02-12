كارفور نحو بيع أعمالها في رومانيا بـ 823 مليون يورو

قالت شركة كارفور الفرنسية لتجارة التجزئة الخميس إنها تجرى مباحثات حصرية لبيع أعمالها في رومانيا مقابل 823 مليون يورو (888 مليون دولار) لشركة بافال القابضة المملوكة لأسرة في رومانيا.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع استكمال عملية البيع خلال النصف الثاني، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأشارت كارفور إلى أن العملية تعد جزءاً من مراجعة استراتيجية بدأت عام 2025. وتدير شركة كارفور رومانيا شبكة تضم 478 متجراً.

وحققت الوحدة مبيعات إجمالية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بلغت 3.2 مليارات يورو خلال عامي 2024 و 2025، ما يمثل 3.5% من مبيعات الشركة.