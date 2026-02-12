فيراري تكشف عن التصميم الداخلي لأول سيارة كهربائية

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري عن تفاصيل أولية لتصميم أول سيارة كهربائية بالكامل تعتزم إنتاجها باسم فيراري لوتشي.

جاء تصميم السيارة لوتشي ثمرة للتعاون بين فيراري وجوني آيف، كبير مصممي شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل المنتجة لهواتف آيفون الذكية سابقاً، وشركته لوف فروم.

على الرغم من تقليص فيراري لطموحاتها الأوسع في مجال السيارات الكهربائية في أواخر العام الماضي، تترقب الأسواق بشدة طرح السيارة لوتشي خلال العام الحالي.

تعتمد مقصورة لوتشي بشكل كبير على أسلوب آيف المميز، حيث تتسم بهيكل من الزجاج والألمنيوم، وأسطح فائقة البساطة، وملمس هادئ وجذاب وصفه النقاد بأنه يشبه إلى حد كبير أسلوب آبل.

يعطي تصميم لوتشي الأولوية للوضوح وجودة المواد على حساب الفوضى البصرية، ما يشير إلى تحول عن التصميمات الداخلية التقليدية لسيارات فيراري المزدحمة بالمفاتيح والتصميمات الجريئة.

يتم تقديم السيارة لوتشي الكهربائية من فيراري ليس فقط كإنجازٍ بارز في الأداء، بل كتحفة تكنولوجية فاخرة، تجمع بين تراث العلامة التجارية العريق في صناعة السيارات وفلسفة التصميم في وادي السيليكون معقل صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات في الولايات المتحدة.

إذا تطابق النموذج الإنتاجي مع النموذج الأولي، فقد يعيد إطلاق فيراري سيارتها الكهربائية إلى الواجهة، مغيراً بذلك مفهوم تجربة قيادة السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث لا يقتصر التركيز على السرعة فحسب، بل يشمل تجربة القيادة الشاملة ووسائل الراحة الفاخرة.