ارتفاع مبيعات ماكدونالدز خلال الربع الأخير

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز نمو مبيعاتها، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بفضل التركيز المتزايد على عروض الوجبات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 6.8% سنوياً، متجاوزة متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 5.4%، في حين كان الربع نفسه من العام السابق قد تأثر سلباً بتفشي بكتيريا الإشريكية القولونية.

وعالمياً ارتفعت مبيعات مطاعم ماكدونالدز بنسبة 5.7%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 3.9%، وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 10% لتصل إلى 7 مليارات دولار، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 7% ليصل إلى 2.16 مليار دولار.

وروجت ماكدونالدز، إلى جانب سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الأخرى، لعروض وجبات اقتصادية، تبدأ من 5 دولارات في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف العملاء ذوي الدخل المحدود، الذين قللوا إنفاقهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال الرئيس التنفيذي، كريس كيمبكزينسكي، إن الشركة استجابت لاحتياجات عملائها.