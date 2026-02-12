الدولار تحت ضغط مع ارتفاع الين

تعرض الدولار لضغط اليوم الخميس من ارتفاع الين الياباني ​واليوان الصيني والدولار الأسترالي متجها نحو انخفاض أسبوعي، فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى ‌المجموعة التالية ​من بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

وساهم تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع خلال الليل في ارتفاع الدولار مؤقتا.

لكن المتداولين يعدون أحدث المؤشرات على متانة الاقتصاد الأمريكي دلالة على تحسن أوسع في النمو العالمي، ويضعون رهاناتهم على اليابان.

وصعد الين بما يزيد على 2.6 بالمئة منذ أن ⁠حقق الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزا ساحقا في انتخابات الأحد، ويبدو أن هناك تغييرا في المزاج مع تجاهل الأسواق المخاوف بشأن الإنفاق للتركيز على النمو.

وجرى تداول الين عند مستوى قوي بلغ 152.55 مقابل ‌الدولار في الجلسة الماضية قبل أن يتراجع قليلا إلى 153.05 مقابل الدولار اليوم الخميس.

وقال ناكا ماتسوزاوا كبير المحللين لدى نومورا سيكيوريتيز في طوكيو "إنها مرحلة شراء اليابان"، إذ ‌أصبح الين - وليس اليورو - الوسيلة المفضلة للاستثمار خارج الولايات المتحدة.

وأضاف "‌الأجانب يشترون الأسهم والسندات... مع وجود حكومة أقوى، تأمل السوق في تحقيق نمو ‌أعلى".

وقال محللون إن مكاسب الين ‌يمكن أن تتسارع بسهولة إذا تجاوز مستوى 152 للدولار. وحقق الين أيضا مكاسب مقابل العملات الأخرى بارتفاعه اثنين ​بالمئة مقابل اليورو في ‌جلستين.

وأظهرت البيانات الصادرة الليلة ​الماضية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ⁠تسارع بشكل غير متوقع في يناير ، وأن معدل البطالة هبط إلى 4.3 بالمئة. وأظهر مسح نُشرت نتائجه في وقت سابق من الشهر انتعاشا مفاجئا ​في نشاط ⁠المصانع الأمريكية الشهر الماضي.

كانت ⁠تحركات صباح اليوم الخميس محدودة إلى حد ما، لكن الدولار الأسترالي تجاوز 71 سنتا وعاد مرة أخرى إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بعد أن قالت رئيسة ⁠البنك المركزي إن مجلس الإدارة سيعاود رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم عنيدا.

ومقابل الدولار، استقر اليورو عند 1.1875 والجنيه الإسترليني عند 1.3628 والدولار النيوزيلندي عند 0.6052.

وحقق اليوان مكاسب قوية أيضا على خلفية ازدهار الصادرات وتلميحات من السلطات بأن الصين قد تتسامح مع صعود العملة.

وساعد الطلب من ‌الشركات قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة على وصول اليوان إلى أعلى مستوى له في 33 شهرا ​عند 6.9057 مقابل الدولار أمس الأربعاء، وبلغ في التعاملات الخارجية اليوم الخميس 6.9025 للدولار.

وهبط مؤشر الدولار هذا الأسبوع 0.8 بالمئة إلى 96.852. ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم ​وبيانات التضخم لشهر يناير كانون ‌الثاني غدا.