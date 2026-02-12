النفط يرتفع وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

ارتفعت ​أسعار النفط بأكثر من 2 %، أمس، بسبب مخاطر ​محتملة على الإمدادات في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسة إلى زيادة الطلب.

وخلال التعاملات بلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.52 دولار أو 2.2 % وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 65.46 دولاراً بزيادة 1.50 دولار أو ‌من 2.4 %.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل النفط لدى بنك يو.بي.إس: «يستمر التوتر المتزايد في الشرق الأوسط في دعم الأسعار، على الرغم من عدم حدوث أي انقطاع في الإمدادات حتى الآن».

وقال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب أول من أمس إنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى ​الشرق الأوسط، حتى في الوقت ​الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف ⁠المفاوضات بهدف تجنب صراع جديد.