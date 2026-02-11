«بومباردييه» تفوز بطلبية بـ1.2 مليار دولار من «فيستا» للطيران في دبي

اقتنصت شركة «بومباردييه» طلبية ضخمة لتوريد 40 طائرة من طراز «تشالنجر 3500» لصالح «فيستا غلوبال هولدينغ»، التي تُعد من أكبر مشغلي طائرات رجال الأعمال عالمياً، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها الطلب الدولي على الطيران الخاص.

وتُقدر قيمة اتفاقية الشراء المبرمة بين «فيستا» والشركة الكندية بنحو 1.2 مليار دولار وفقاً لقائمة الأسعار الرسمية، رغم أن المشترين يحصلون عادةً على خصومات مجزية في صفقات الشراء الضخمة.

وقالت «فيستا»، في بيان، إن «بومباردييه» ستقوم بتسليم الطائرات على مدى عشر سنوات. وأضافت «فيستا» أن لديها أيضاً خيارات لشراء 120 طائرة إضافية.

وقال توماس فلوهر، مؤسس الشركة، في بيان: «نواصل بناء الأسطول الذي سيعتمد عليه أعضاؤنا خلال العقد المقبل، فنحن لا ننساق وراء التقلبات الدورية قصيرة الأجل، بل نستثمر برؤية واضحة ومنهجية قائمة على التوسع والانضباط».

وتتمتع طائرة «تشالنجر 3500» بالقدرة على التحليق دون توقف في رحلات مثل المسار من نيويورك إلى لندن، وقد دخلت الطرازات الأولى منها الخدمة في عام 2022، وهي مصممة لاستيعاب 10 ركاب.