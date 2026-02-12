انخفاض في أرباح «توتال»

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز»، الأربعاء، تراجع أرباحها السنوية خلال الربع الأخير من عام 2025، في ظل تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.

ووافق مجلس إدارة الشركة على برنامج لإعادة شراء الأسهم، بقيمة 750 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2026.

وانخفض صافي الدخل العائد للمساهمين، ليصل إلى 2.906 مليار دولار، أو 1.30 دولار للسهم الواحد، في الربع الأخير، بالمقارنة مع 3.956 مليارات، أو 1.70 دولار للسهم الواحد، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت الشركة استهلاكاً واستنزافاً وتراجعاً في قيمة الأصول الملموسة وحقوق التعدين، يبلغ 3.776 مليارات دولار، بالمقارنة مع 2.715 مليار دولار في العام السابق.

وانخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 10.06 مليارات دولار، مقابل 10.52 مليارات للفترة نفسها من عام 2024.