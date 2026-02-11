النفط يتراجع مع تقييم مخاطر الإمدادات

تحولت أسعار النفط أمس للتراجع وسط عكوف ⁠المتعاملين على تقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة ‌لمضيق هرمز الانتباه منصباً على التوتر بين واشنطن وطهران.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً بما يعادل 0.54 % إلى 68.71 دولاراً للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.4 % إلى 64.11 دولاراً.

وارتفعت الأسعار أكثر من 1 % أول من أمس عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي بالبقاء بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية.