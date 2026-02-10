النفط يرتفع مع تقييم مخاطر الإمدادات وسط التوتر بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، وسط عكوف ⁠المتعاملين على تقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة ‌لمضيق هرمز الانتباه منصباً على التوتر بين واشنطن وطهران.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً بما يعادل 0.5 % إلى 69.41 دولاراً للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.4 % إلى 64.61 دولاراً.

وقال تاماس فارجا المحلل المعني ⁠بالنفط لدى (بي.في.إم) للسمسرة «لا يزال تركيز السوق منصباً على التوتر بين إيران والولايات المتحدة».

وأضاف «لكن ما لم تظهر مؤشرات ملموسة على اضطرابات في الإمدادات، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار بالانخفاض. فالسوق يعاني فائضاً ⁠في المعروض في ظل الضغوط الجيوسياسية».

وارتفعت الأسعار بأكثر من 1 % أمس الاثنين عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض ​شفهياً طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.