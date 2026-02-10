«ألفابت» تصدر «سندات القرن» في «ماراثون» ديون تاريخي

تطرح شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«جوجل»، سندات الإسترليني والفرنك للمرة الأولى في تاريخها، بهدف جمع 100 مليار دولار عبر الأسواق العالمية. وفي خطوة تعكس طموحاً مالياً غير مسبوق، يشمل الطرح 5 شرائح من السندات أحدها يمتد لـ«100» عام، بحسب بلومبرج.

ويعد سند الـ100 عام، هو الأول من نوعه لشركة تقنية منذ «فقاعة الدوت كوم». وهو إصدار يقتصر عادة على الحكومات والمؤسسات العريقة، نظراً للمخاطر المرتبطة بتغير نماذج الأعمال والتقادم التقني الذي قد يواجه الشركات على مدار قرن.

وتتوزع آجال السندات بالجنيه الإسترليني ما بين 3 سنوات و32 عاماً، إضافة إلى «سند القرن». أما سندات الفرنك السويسري، فتشمل آجال استحقاق بين 3 و25 عاماً. ويتوقع المحللون أن يستوعب السوق الأوروبي هذا العرض الضخم بسهولة، وخاصة مع تعطش صناديق التقاعد وشركات التأمين البريطانية للسندات طويلة الأجل.

ونجحت «ألفابت» الإثنين في جمع 20 مليار دولار عبر طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي، متجاوزة التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى طرح بقيمة 15 مليار دولار فقط.

وتأتي هذه الاندفاعة نحو الاقتراض في وقت أعلنت فيه «ألفابت» أن نفقاتها الرأسمالية ستصل إلى 185 مليار دولار هذا العام، أي ضعف ما أنفقته العام الماضي، لتمويل طموحاتها في سباق الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر هذه الطفرة على «جوجل» وحدها؛ إذ أعلنت شركات مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» عن خطط إنفاق هائلة لعام 2026. وتتوقع «مورجان ستانلي» أن يصل إجمالي اقتراض عمالقة الحوسبة السحابية إلى 400 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من 165 مليار دولار عام 2025.

ورغم الإقبال، يرى بعض مديري الصناديق أن هذه السندات طويلة الأجل قد تكون مغامرة؛ حيث يقول «أليكس رالف»، مدير المحافظ في «نيد جروب إنفستمنتس»: «لا يمكنني تبرير شراء سند بأجل 100 عام لشركة تعمل في مشهد تكنولوجي دائم التغير.. إن سندات القرن غالباً ما تكون مؤشراً إلى وصول السوق إلى ذروته قبل الانهيار».

رغم ذلك، تواصل «ألفابت» تنويع مصادر تمويلها؛ فبعد أن كانت أكبر مقترض في سوق اليورو عام 2025 بجمع 6.5 مليارات يورو، تتجه الآن لكسر أرقام قياسية في أسواق الإسترليني والفرنك السويسري، مدعومة بإدارة أكبر البنوك العالمية مثل «جولدمان ساكس» و«جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا».