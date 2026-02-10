استقرار النفط مع انحسار التوتر بين أمريكا وإيران

استقرت ⁠أسعار النفط، أمس، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة ‌وإيران بمواصلة المحادثات غير المباشرة، ما خفف من المخاوف بشأن إمدادات النفط، لكن تراجع الهند عن شراء النفط الروسي أسهم في استقرار الأسعار.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، أو 0.3%، ⁠إلى 68.22 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قد تكبدت خسائر سابقة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً، أو ⁠0.3%، إلى 63.73 دولاراً.

وتعهدت إيران والولايات المتحدة بمواصلة المحادثات بعدما وصفه الجانبان بالمناقشات الإيجابية. وخفف ذلك من المخاوف من أن ​يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع ​الشرق الأوسط نحو الحرب. وانخفض سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 و2% على الترتيب الأسبوع الماضي، في أول انخفاض لهما ​في 7 ​أسابيع، مع تراجع التوتر.