انخفاض أسعار النفط مع تعهد أمريكا وإيران بمواصلة المحادثات

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد ⁠أن تعهدت الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات حول البرنامج النووي لإيران المنتجة للنفط ، مما هدأ المخاوف ‌من احتمال نشوب صراع قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 67.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 50 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.66 بالمئة إلى 63.⁠13 دولارا بعد ارتفاعه 26 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي "انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة هذا الأسبوع، مع تنفس السوق الصعداء بعد المحادثات النووية البناءة بين الولايات المتحدة وإيران ⁠في عُمان".

وأضاف "مع اقتراب المزيد من المحادثات، تراجعت المخاوف المباشرة من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط إلى حد كبير ".

وانخفض المؤشران القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي مع تراجع حدة التوتر، وهو أول انخفاض لهما في سبعة أسابيع.