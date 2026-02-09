الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما مع تراجع الدولار

واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع ⁠الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأمريكي سيصدر في ‌وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5029.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.4 بالمئة إلى 5051.0 ⁠دولارا للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 10 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير شباط، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا ⁠بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في الانتخابات مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ​ستريت بعد الانتعاش الأخير.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس ​الأحد إنه لا يتوقع أن يتحرك ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش، الذي ‌انتقد مشتريات البنك المركزي ‌الأمريكي من السندات، لمنصب ⁠رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقالت رئيسة بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق ​العمل.

ويتوقع المستثمرون خفضين ​على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو .

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير كانون الثاني ‍المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.

وتم تأجيل التقرير الذي كان من المقرر صدروه الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر أربعة أيام وانتهى الآن.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2134.18 دولارا للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.8 بالمئة إلى ‍1737.75 دولارا.