نيكاي يهبط مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وصعود الين

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، إذ حفز ارتفاع الين موجة بيع لأسهم شركات التصدير، في حين أضر انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بمعنويات المستثمرين.

وانخفض نيكاي 0.7 بالمئة ليغلق عند 38173.09 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم لدى (طوكاي طوكيو إنتيليجينس لاب) "باع المستثمرون الأسهم اليابانية لأنهم راهنوا على تراجع وول ستريت مجددا في وقت لاحق من اليوم، بعد أن شهدوا انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في ساعات التداول الآسيوية".

وأضاف "لكن مؤشر نيكاي أغلق فوق مستوى 38 ألف نقطة لليوم الرابع على التوالي، ويبدو أن المؤشر تخطى العقبة الأولى لتحقيق مزيد من المكاسب".

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض خلال الليل، مع تخوف المستثمرين من التوتر في الشرق الأوسط، في حين هدأ تقرير التضخم من المخاوف إزاء ضغوط الأسعار المدفوعة بالرسوم الجمركية، وينتظر المتعاملون مزيدا من التفاصيل حول المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع بنحو 0.3 بالمئة في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت العملة اليابانية حوالي 0.6 بالمئة ليجري تداولها عند 143.67 ين مقابل الدولار.

وانخفض سهم شركة (فاست ريتيلينج) المالكة لعلامة (يونيكلو) التجارية للملابس 2.6 بالمئة ليُسجل أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي.

وانخفض سهم شركات تصنيع السيارات مع ارتفاع الين، إذ تراجع سهما شركتي (تويوتا موتور) 1.5 بالمئة و(هوندا موتور) 0.9 بالمئة.

وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير من خلال خفض قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وخلافا للاتجاه السائد، ارتفع سهم شركة (نينتندو) 1.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة المصنعة للألعاب الإلكترونية إنها باعت أكثر من 3.5 ملايين وحدة من جهاز (سويتش 2) في الأيام الأربعة الأولى من طرحه، مما يجعله أسرع منصة ألعاب تنتجها الشركة مبيعا حتى الآن.

وكان سهم شركة (سوميتومو فارما) أكبر الرابحين على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية، إذ ارتفع 17 بالمئة بعد رفع شركة (دايوا سيكيوريتيز) تقييم السهم.