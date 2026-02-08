رئيسة وزراء اليابان تتعهد بتعليق ضريبة مبيعات الأغذية

⁠تعهدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي اليوم الأحد ‌بتسريع المناقشات بشأن تعليق ضريبة بنسبة ثمانية بالمئة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، دون إصدار ديون جديدة لتمويل هذا الإجراء.

جاء ⁠ذلك بعد أن أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في اليابان اليوم ⁠الأحد أن الائتلاف الحاكم بزعامة تاكايتشي في طريقه لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات العامة في تطور ربما ​يؤثر على أسواق المال ​ويسرع من وتيرة ​تعزيز دفاعات البلاد في مواجهة الصين.

وقالت تاكايتشي ‌إنها تتوقع ‌أن ⁠يمضي الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قدما في خطة تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، كما ورد ​في ​تعهد الحزب خلال حملته الانتخابية. لكنها أشارت إلى أن التفاصيل تحتاج لمناقشة ‍مع الأحزاب الأخرى.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية "من الضروري تسريع المناقشات" بشأن تعليق معدل ضريبة الاستهلاك.

وأثار ذلك التعهد، المدفوع بمساع لمساعدة ‍الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار، مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل هذا الإجراء في بلد لديه أعلى عبء ديون بين الاقتصادات المتقدمة.