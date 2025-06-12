البنك الدولي ينهي حظراً على تمويل مشروعات الطاقة النووية

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أمس الأربعاء إن مجلس إدارة البنك وافق على إنهاء حظر مفروض منذ فترة طويلة على تمويل مشروعات الطاقة النووية في الدول النامية في إطار جهود أوسع لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة.

وأوضح بانجا استراتيجية البنك المعدلة في مجال الطاقة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين بعد ما وصفها بمناقشة بناءة مع مجلس الإدارة أول أمس الثلاثاء. وقال إن مجلس الإدارة لم يتفق بعد على ما إذا كان ينبغي للبنك المشاركة في مشروعات استخراج الغاز الطبيعي.

وكتب قائلا "سيتطلب ذلك مزيدا من النقاش".

وكان البنك أعلن في 2017 أنه سيتوقف عن تمويل مشروعات استخراج النفط والغاز بداية من 2019، وسيستمر في دراسة مشروعات الغاز في البلدان الفقيرة. وقرر البنك في 2013 وقف تمويل مشروعات الطاقة النووية.

ودعا بانجا إلى إجراء تحول في سياسات البنك في مجال الطاقة منذ توليه منصبه في يونيو حزيران 2023، قائلا إن المؤسسة المالية الدولية يجب أن تشارك في جميع أنواع المشروعات لمساعدة البلدان على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء وتعزيز أهداف التنمية.