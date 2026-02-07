اليابان تضخ المليارات في شرايين الموانئ الأمريكية

كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت عن أن اليابان بصدد اختيار قطاعات توليد الطاقة بالغاز والألماس الاصطناعي والموانئ، لتكون ضمن الحزمة الأولى من استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار اتفقت على ضخها في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومتان اليابانية والأمريكية قريبا اجتماعا للجنة ثنائية تضم مسؤولين على مستوى وزاري لوضع التفاصيل النهائية لهذه الاستثمارات، وفقا لوكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

وفي قطاع توليد الطاقة بالغاز، يُتوقع بناء محطات طاقة مخصصة لمراكز البيانات التي تدعم تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وهناك مقترح بأن تقوم مجموعة سوفت بنك اليابانية بتصميم هذه المحطات، بينما توفر شركات يابانية أخرى مرافق نقل وتوزيع الطاقة، ومن المتوقع أيضاً مشاركة شركة جي إي فيرنوفا الأمريكية لصناعة توربينات الغاز.

أما في قطاع الألماس الاصطناعي المستخدم في إنتاج أشباه الموصلات والأجزاء الدقيقة، فيجري فحص مخطط تشتري بموجبه شركات يابانية الألماس الذي سيتم إنتاجه في مصنع تعتزم شركة دي بيرز، أكبر منتج للألماس في العالم، بناءه في أمريكا.