المؤشر نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بانخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس إذ أدت قوة الين إلى عمليات بيع لأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، في وقت ألقى فيه هبوط العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بظلاله على المعنويات.

وبحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكاي 0.7 بالمئة إلى 38154.95. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 بالمئة إلى 2778.25.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم لدى توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري "باع المستثمرون الأسهم اليابانية لأنهم توقعوا أن تضعف وول ستريت مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم، بعد أن شهدوا انخفاضات في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال ساعات التداول في آسيا".

وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير لأنها تقلل قيمة الأرباح التي تحققها في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.