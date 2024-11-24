بوتين وأردوغان يبحثان التعاون التجاري والاقتصادي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات بين البلدين خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد.

وقال الكرملين في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "تمت مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي بشكل موضوعي، وانصب الاهتمام على زيادة كفاءة التعاون التجاري والاقتصادي" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الكرملين بأنه "بناء على ذلك، ستُجرى اتصالات بين الجهات المعنية."

واستطرد الكرملين، دون التطرق إلى التفاصيل، قائلا إن بوتين وأردوغان ناقشا أيضا موضوعات دولية. وأفادت وكالة الأناضول الرسمية، نقلا عن بيان صادر عن الرئاسة التركية، بأن أردوغان أكد خلال الاتصال الهاتفي على أن تركيا ستواصل مساعيها الهادفة إلى إنهاء التوترات في المنطقة والمساهمة في عمليات السلام المختلفة.

وكان الرئيسان قد التقيا مؤخرا في مدينة قازان الروسية، على هامش قمة مجموعة البريكس في أكتوبر، حيث سلط بوتين الضوء على "العلاقات المهمة استراتيجيا" في قطاع الطاقة، في حين تطرق أردوغان إلى الجهود المبذولة لحل المشاكل في المعاملات المصرفية بين البلدين.