انتعاش بتكوين مع استقرار الأصول الخطرة

ارتفع سعر عملة بتكوين ⁠المشفرة مرة أخرى فوق 70 ألف دولار اليوم الجمعة، بعدما ‌انخفضت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرا، مدعومة بارتفاع حاد في أسهم التكنولوجيا والمعادن النفيسة بعد انهيار عالمي أثر على مجموعة واسعة من الأصول الخطرة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم 11 بالمئة تقريبا ⁠في آخر التعاملات لتصل إلى 70042 دولارا بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع عند 71464.96 دولار معوضة خسائرها، إثر انخفاض في وقت سابق إلى مستوى متدن عند 60017.⁠60 دولار.

وكانت بتكوين في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب يومية منذ مارس آذار 2023، رغم أنها انخفضت تسعة بالمئة تقريبا حتى الآن هذا الأسبوع.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي ​العملات في (سكوتيابنك) في تورونتو "يبدو أنه يوم تماسك ​للأصول الخطرة التي تعرضت ​لضغوط هذا الأسبوع".

ويعاني سوق العملات الرقمية منذ شهور منذ أن تسبب انهيار قياسي في ‌أكتوبر ‌الماضي في تراجع ⁠بتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق وتراجع ثقة المستثمرين في هذه الأصول.

وكان أدنى مستوى للبتكوين اليوم الجمعة هو الأضعف منذ أوائل أكتوبر 2024.

وكان ​ذلك قبل أن ​يتسارع الارتفاع مع اقتراب دونالد ترامب من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أبدى نيته دعم العملات المشفرة خلال ‍حملته الانتخابية.

ومع ذلك، أبدى المشاركون في السوق شكوكا بشأن الانتعاش الذي شهدته بتكوين اليوم الجمعة.

وارتفع سعر عملة إيثر 10.7 بالمئة ليصل إلى 2045 دولارا، بعد أن انخفض بشكل مماثل إلى ما يقرب من أدنى مستوى في ‍عشرة أشهر عند 1753.98 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكانت ثاني أكبر عملة مشفرة في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب يومية لها منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

ومع ذلك، لا تزال إيثر منخفضة بأكثر من عشرة بالمئة على مدى الأسبوع