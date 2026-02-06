«بتكوين» تنتعش بعد ملامسة مستوى 60 ألف دولار

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة من ⁠أدنى مستوى لها خلال 16 شهراً، اليوم الجمعة، بعد اختبار مستوى 60 ألف دولار الرئيسي، فيما ظهرت بوادر على انحسار موجة بيع عالمية لأسهم التكنولوجيا كانت قد أضعفت شهية المستثمرين للمخاطرة عبر فئات الأصول المختلفة.

وصعدت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، 3.3 % إلى 65198.20 دولاراً، متعافية من خسائرها بعد أن انخفضت 5 % في وقت سابق من الجلسة لتسجل أدنى مستوى لها عند 60008.52 دولارات.

ومع ⁠ذلك، لا تزال بتكوين بالقرب من أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2024، أي قبل شهر من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعدما أشار ​خلال حملته الانتخابية إلى نيته دعم العملات المشفرة.

وارتفعت عملة ​إيثر نحو 4 % إلى 1919.37 دولاراً، بعدما تراجعت في وقت سابق من الجلسة قرب أدنى مستوى لها في 10 أشهر عند 1751.94 دولاراً.

وأظهرت بيانات شركة كوين جيكو أن سوق العملات المشفرة خسرت نحو تريليوني دولار من قيمتها منذ بلوغها ذروة قدرها 4.​379 تريليونات دولار ​في أوائل أكتوبر، مع محو أكثر من تريليون دولار خلال الشهر الماضي وحده.

وكان من المتوقع أن يتراجع سعر بتكوين 15 % هذا الأسبوع، ليصل إجمالي خسائرها منذ بداية العام إلى 26 %، بينما كانت عملة إيثر تتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 16 %، لتقارب خسائرها 36 % منذ بداية العام.

وتأثرت معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية بموجة البيع الأخيرة في أسواق المعادن النفيسة والأسهم، إذ زادت حدة التقلبات في أسعار الذهب والفضة نتيجة لعمليات شراء اعتمدت على الاقتراض ومضاربات سريعة، غير أن بعض هذه التحركات تراجع اليوم الجمعة مع انحسار ضغوط البيع.