الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير

أفادت منظمة ⁠الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة بأن أسعار الغذاء ‌العالمية تراجعت في يناير الماضي للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، بلغ ⁠متوسطه 123.9 نقطة في يناير، بانخفاض 0.4 % عن ديسمبر و0.6 % على أساس سنوي، والمؤشر يقل 22.7 % ⁠عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس 2022.

وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، إذ هبطت 5 % على أساس شهري ​بفضل نزول أسعار الجبن والزبد.

وتراجعت أسعار اللحوم 0.4 %، وهبطت أسعار السكر 1 % مقارنة ‌بشهر ديسمبر، ‌وبنحو 19.⁠2 % عن العام الماضي، مما يعكس توقعات بزيادة المعروض.

لكن أسعار الحبوب والزيوت النباتية ارتفعت الشهر الماضي.

وصعد مؤشر الفاو للحبوب 0.2 % بعدما بدد ​ارتفاع أسعار الأرز، ​المرتبط بزيادة الطلب، تأثير انخفاض أسعار الحبوب الرئيسية الأخرى.

وصعد مؤشر الزيوت النباتية 2.1 % إذ بدد ارتفاع ‍أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس تأثير انخفاض أسعار زيت بذور اللفت.

وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.023 مليارات طن، وأرجعت سبب ذلك إلى ‍ارتفاع غلة القمح وتحسن توقعات إنتاج الذرة.

وجاء في التقرير أيضاً أن من المتوقع زيادة مخزونات الحبوب العالمية في موسم 2025 ــ 2026، ما سيرفع نسبة المخزونات العالمية إلى الاستهلاك إلى 31.8 %، وهي الأعلى منذ عام 2001.