اقتصاد إسرائيل يبدأ بالتعافي من حرب غزة.. ما آفاق النمو في 2026؟

قال صندوق النقد ⁠الدولي في تقرير صدر الخميس إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإسرائيلي 4.‌8 بالمئة في 2026 بعد أن سجل نموا 2.9 بالمئة في 2025 عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن تجدد التوتر بالمنطقة ربما يحد من النمو.

وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادي تسارع بوتيرة ملحوظة بعد وقف إطلاق النار في ⁠أكتوبر ، وبافتراض عدم تجدد الأعمال القتالية، فمن المتوقع أن يتلقى النمو دعما على المدى القريب من "الاستهلاك الخاص المحدود حاليا وانتعاش الاستثمار، في حين سينخفض الاستهلاك الحكومي".

وأضاف أن الصراع ⁠الذي استمر لعامين مع حركة (حماس) ترك بصمة كبيرة على حجم الإنفاق الدفاعي، في حين تقلص توافر العمالة بسبب زيادة فترات التعبئة العسكرية وانخفاض عدد العمال غير الإسرائيليين.

وقال الصندوق "​تفاقم هذه الضغوط التحديات الهيكلية القائمة منذ فترت طويلة، مثل ​استمرار انخفاض مشاركة مجموعات ​معينة في سوق العمل، وستؤثر سلبا على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط"، وذلك في إشارة إلى ‌اليهود الحريديم والنساء ‌العربيات.

ومنح الكنيست الأسبوع ⁠الماضي موافقته المبدئية على مسودة ميزانية 2026، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستحصل على الموافقة النهائية بحلول الموعد النهائي في 31 مارس بسبب الانقسامات داخل الائتلاف ​الحاكم. وسيؤدي ​عدم إقرار الميزانية بحلول نهاية مارس آذار إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقال صندوق النقد الدولي إن السياسة النقدية المعتدلة مناسبة وتدعم خفض التضخم إلى ‍المستوى المستهدف رسميا بين واحد وثلاثة بالمئة سنويا.

وبلغ المعدل 2.6 بالمئة في ديسمبر ، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقل عن اثنين بالمئة هذا العام بدعم التأثير الذي ظهر متأخرا لارتفاع الشيقل وانحسار القيود على الطاقة الإنتاجية، وهو ما يفوق ‍تأثير الضغوط على صعيد الطلب.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين إلى أربعة بالمئة، لكن من المتوقع أن يصل السعر إلى 3.5 بالمئة في نهاية 2026. ويتوقع البنك نموا 5.2 بالمئة في 2026، مقابل 2.8 بالمئة في 2025.