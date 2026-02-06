28 % نمو أرباح بنك بي ان بي باريبا الفصلية

أعلن بنك «بي ان بي باريبا» الفرنسي أمس ارتفاع الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 2.97 مليار يورو خلال الربع الرابع مقارنة بنحو 2.32 مليار يورو خلال الربع نفسه من عام 2024.

وسجل الدخل التشغيلي 3.97 مليارات يورو بارتفاع بنسبة 19.3% مقارنة بـ 3.33 مليارات يورو. وارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 13.11 مليار يورو. وبلغ الدخل التشغيلي لعام 2025 بأكمله 16.3 مليار يورو بارتفاع بنسبة 5.6%.

وأكد بنك «بي ان بي باريبا» أهدافه لعام 2026، كما رفع أهدافه لعام 2028. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو السنوي لصافي الدخل وحصة البنك 10% ما بين 2025 و2028. وأشار البنك إلى هذا يمثل ارتفاعاً بما أن هدف النمو السنوي للفترة من 2024 إلى 2026 هو 7%.