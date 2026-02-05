«شل» للطاقة تسجل انخفاضاً حاداً في أرباحها السنوية

كشفت شركة «شل» الأنجلو هولندية للطاقة عن تأثير تراجع أسعار النفط في العام الماضي، حيث سجلت انخفاضاً حاداً، أسوأ من التوقعات، في أرباحها السنوية بنسبة 22%.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، عن عملاقة النفط إعلانها، الخميس، عن تراجع أرباحها الأساسية - التي تستبعد بعض تعديلات أسعار السلع الأساسية والرسوم غير المتكررة - إلى 18.53 مليار دولار لعام 2025، بعد انخفاضها بنسبة 40 % على أساس ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح المعدلة للربع الرابع إلى 3.26 مليارات دولار، بمعدل أقل مما توقعه معظم المحللين، وأدنى أرباح ربع سنوية منذ ما يقرب من خمسة أعوام.

ورغم هذا التراجع الحاد في الأرباح، أعلنت الشركة المدرجة على مؤشر «فوتسي 100» أنه من المقرر الانتهاء من عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار أخرى، خلال الربع الأول من العام الحالي.