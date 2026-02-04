62 مليار دولار خسائر.. زلزال يضرب مليارديرات البرمجيات في 2026

كبد تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا والبرمجيات منذ بداية العام المليارديرات المستثمرين في هذا القطاع 62 مليار دولار من قيمة ثرواتهم حتى أمس.

خسر ثلاثة من مؤسسي من منصة الإعلانات آب لاف إن، نحو 30% من قيمة ثرواتهم منذ الأول من يناير، متصدرين قائمة الخاسرين من بين أصحاب المليارات الأمريكيين على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

ويتصدر القائمة آدم فروجي /47 عاما/ الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة بالو ألتو مقرا لها، الذي انخفضت ثروته الصافية

بأكبر نسبة مئوية بين جميع أصحاب المليارات الأمريكيين منذ بداية العام الحالي حتى الآن حيث خسر 8ر7 مليار دولار من ثروته.

وتبلغ ثروته حاليا 3ر17 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 مليارات دولار عن أعلى مستوى لها في خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لمؤشر الثروة.

في الوقت نفسه فإن ثمانية من أكبر عشرة انخفاضات الثروة من حيث النسبة المئوية هذا العام هي لمليارديرات جمعوا ثرواتهم من شركات البرمجيات، حيث كان الاستثناء بينهم برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة، وبوب ريتش، قطب الأغذية المجمدة.

وتزايدت الشكوك على مدى أشهر حول أسهم شركات البرمجيات وتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع، في حين تضررت أسهم شركة آب لاف إن أيضا من تقرير أحد باعة الأسهم على المكشوف في يناير.

وقد حدثت موجة الهبوط الحادة أمس الثلاثاء بعد أن أطلقت شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أداة لزيادة إنتاجية المحامين، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات مثل ليجال زوم دوت كوم للخدمات القانونية عبر الإنترنت بنسبة 20%.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز الفرعي لأسهم شركات البرمجيات في أمريكا الشماليةانخفاضًا بنسبة 15% في يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلا

أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، مع استمرار انخفاض الأسهم اليوم الأربعاء.

وسجل سهم شركة وورك داي المتخصصة في برامج إدارة الموارد البشرية، أدنى سعر لها في ثلاث سنوات، وانخفض بنسبة 25% هذا العام حتى إغلاق أمس الثلاثاء.

وشهد ديف دوفيلد، المؤسس المشارك للشركة التي تتخذ من بليزانتون بولاية كاليفورنيا مقرا لها، انخفاضًا في ثروته الشخصية، التي تتكون في معظمها من أسهم وورك داي. فقد انخفضت ثروته بنسبة 19% هذا العام لتصل إلى 3ر11 مليار دولار.

أما لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، البالغ من العمر 81 عامًا، والذي كان لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم في سبتمبرالماضي، فقد خسر ما يقرب من 40 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 16% في سعر سهم الشركة هذا العام. وهو الآن سادس أغنى شخص في العالم بثروة قدرها 5ر207 مليار دولار، وفقا لمؤشر الثروة.

وبينما يتعرض قطاع البرمجيات لضغوط، فإنه ليس القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضا طويلا منذ أكتوبر انخفضت ثروة أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس جلوبال، بنسبة 18% هذا العام، وبنسبة 44% منذ 31 أكتوبر، وهي النسبة الأكبر بين جميع المليارديرات المقيمين في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وانخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، حيث انخفض بنحو 40% منذ أكتوبر.