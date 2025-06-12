النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، أمس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الصين، ما زاد من التوقعات بتهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار، أو 1.7 %، لتسجل 68.02 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31 دولار، أو 2 %، إلى 66.29 دولاراً. ووفقاً للمستويات الحالية، بلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وتعتزم مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً، للشهر الرابع على التوالي. وقال حمد حسين الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة «أوبك+»، وأبرزها السعودية، قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة، ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.vوفي وقت لاحق، ستركز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأمريكية، المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة.