النفط يستقر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

استقرت أسعار النفط الأربعاء ⁠بعد أن أسقطت الولايات المتحدة طائرة إيرانية مسيرة واقتربت زوارق إيرانية مسلحة ‌من سفينة ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز، ما جدد المخاوف من تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران.

ومحت الأسعار مكاسب حققتها في وقت سابق خلال الجلسة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات فقط، أو 0.1 بالمئة، إلى 67.40 دولاراً للبرميل ⁠خلال التداولات. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 63.35 دولاراً للبرميل.

وارتفع كلا الخامين اثنين بالمئة تقريباً الثلاثاء بعد ⁠أن أدت الواقعتان العسكريتان إلى زيادة المخاوف من أن يعرقل أي صراع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز أو إنتاج النفط في إيران.

وقال محللو بي.في.إم في مذكرة: «كان سعر النفط ​سيكون أقل لولا التهديدات العسكرية في الشرق الأوسط».

وأعلن الجيش الأمريكي ​الثلاثاء أنه أسقط طائرة ​إيرانية مسيرة اقتربت «على نحو عدواني» من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب، في واقعة ‌كانت رويترز أول ‌من أوردها.

وفي إطار ⁠منفصل، أفادت مصادر بحرية وشركة استشارات أمنية أمس باقتراب مجموعة من الزوارق الحربية الإيرانية من ناقلة نفط ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وتصدر دول أعضاء بمنظمة أوبك، معظم إنتاجها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، إلى آسيا بشكل أساسي.

وارتفعت أسعار النفط أمس أيضاً بفضل اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند زادت من الآمال في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، في حين زادت الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا من المخاوف من أن النفط الروسي سيظل خاضعاً للعقوبات لفترة أطول.