تسريبات تكشف إجراءات أمريكية بشأن بتكوين.. هل تواصل ارتفاعها أم تهبط للقاع؟

ارتفع سعر البيتكوين بشكل مطرد هذا العام، مدفوعًا بأسطول من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والاهتمام من الرئيس الأمريكي المنتخب المنتخب دونالد ترامب وتوقعات بخفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي - مع كشف مسؤول كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن مفاجأة بشأن تقلب سعر البيتكوين.

وبينما يراهن المتداولون على "تغيير قواعد اللعبة" في مجال البيتكوين بواسطة ترامب، كشف تسريب عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب قد يعين أول "مسؤول للعملات المشفرة" في البيت الأبيض على الإطلاق، وفقا لفوربس.

وبحسب محللين في شركة الوساطة بيرنشتاين، فإن سعر البيتكوين قد يتجه بقوة نحو حاجز الـ 200 ألف دولار في عام 2025.

وقال محللون بقيادة غوتام تشوغاني "يبدو أن وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار أصبح وشيكًا، ويبدو كذلك الوصول إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025 ليس وهما".

وذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر لم تسمها أن فريق ترامب يجتمع مع خبراء البيتكوين والعملات المشفرة والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة لمناقشة إنشاء دور كامل في البيت الأبيض مخصص لسياسة العملات المشفرة، والإشراف على السياسة والتنظيم في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.

ومن المرجح أن يؤدي تعيين مسؤول عن العملات المشفرة في البيت الأبيض إلى تعزيز التوقعات المرتفعة بالفعل بأن ترامب قد ينشئ احتياطيًا استراتيجيًا أمريكيًا من البيتكوين، وهو ما يجعله يفي بالوعود التي قدمها خلال مؤتمر البيتكوين في يوليو لجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

ويرى المضاربون على منصة Polymarket المدعومة بالعملات المشفرة أن هناك فرصة تزيد على 40% بأن يقوم ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، مع ارتفاع الاحتمالات بعد تسريب مناقشات ترامب حول تعيين مسؤول التشفير.

في وقت سابق من هذا العام، قدمت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس قانون بيتكوين إلى الكونغرس، داعية إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين لتقليل الدين الوطني المتصاعد للولايات المتحدة، والذي يقترب من 36 تريليون دولار، من خلال شراء مليون بيتكوين على مدى خمس سنوات.

أحاط ترامب نفسه بمستشارين مؤيدين بشدة للبيتكوين والعملات المشفرة، وهذا الأسبوع، عين ترامب الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد هوارد لوتنيك، الذي يؤكد أن لديه "مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين"، ليكون وزيرا للتجارة.

قال لوتنيك، في وقت سابق من هذا الشهر: "ستصبح عملة البيتكوين النادرة، أكثر ندرة وقيمة، وبمرور الوقت سيتم تمويلها تمامًا مثل الذهب والنفط. ستكون عملة البيتكوين أعلى بكثير". لوتنيك معروف بدعمه الكبير للعملات الرقمية مثل البيتكوين، ويعتبرها "ذهب العصر الرقمي".