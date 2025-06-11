النفط يقفز 4% لأعلى مستوى في شهرين إثر تزايد التوتر بالشرق الأوسط



قفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، بعد أن ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34 بالمئة لتسجل عند التسوية 69.77 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88 بالمئة إلى 68.15 دولار. وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ أوائل أبريل.

وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز "لم تكن السوق تتوقع هذا الخطر الجيوسياسي الكبير".

وقال ترامب في مقابلة بثت اليوم إنه بات أقل ثقة في موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في اتفاق نووي مع واشنطن.

ويعني استمرار التوتر مع إيران أن إمداداتها النفطية من المرجح أن تظل محدودة بسبب العقوبات.

وستستمر الإمدادات في الارتفاع، إذ يعتزم تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك ومنتجين خارجها بقيادة روسيا، زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميا في يوليو، في إطار سعيه إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.

ولاقت الأسعار أيضا دعما من أنباء توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يرفع الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادين في العالم.

وأكد ترامب أن بكين ستزود الولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة وأن واشنطن ستسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية. وأضاف ترامب أن الاتفاق ينتظر موافقته النهائية وموافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.6 ملايين برميل إلى 432.4 مليون الأسبوع الماضي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا قدره مليونا برميل.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في مايو، ما عزز قناعة الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستأنف خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. ويمكن لخفض أسعار الفائدة أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.





