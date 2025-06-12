«هواوي» تتحدى العقوبات الأمريكية بـ«بيورا 80»

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» سلسلة هواتفها الذكية «بيورا 80»، في وقت تسعى فيه الشركة إلى عودة قوية إلى سوق الهواتف الذكية الفاخرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية عليها منذ سنوات.

وتتوج أحدث منتجات «هواوي» جهوداً مستمرة للشركة الصينية الساعية لاستعادة مكانتها في صدارة السوق المحلية رغم العقوبات الأمريكية القائمة. ويترقب المتابعون كل إصدار جديد لهواتف «هواوي» باعتباره مقياساً لقدرات الشركة التكنولوجية ومكانتها في السوق، بعد تأثر أعمالها في مجال الهواتف الذكية على مدى سنوات.

وكشفت «هواوي» خلال بث مباشر عن سلسلة هواتف بيورا 80، التي تشمل أربعة هواتف ذكية سيصدر ثلاثة منها خلال الشهر الجاري، بينما سيصدر الطراز الأساسي منها خلال الشهر المقبل. وخلال البث سلط المسؤول بالشركة، يو تشنغ دونغ، الضوء على مميزات الكاميرا وخصائص الذكاء الاصطناعي، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل عن الرقائق المستخدمة. تنال إصدارات هواتف «هواوي» الكثير من الاهتمام، إذ يعتبر كثيرون أن الشركة تتحدى العقوبات الأمريكية، واحتل الكشف عن سلسلة هواتف بيورا 80 المركز الثالث من بين أكثر 10 موضوعات رواجاً على منصة التدوين الصينية ويبو.