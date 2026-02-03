الدولار يحافظ على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية قوية

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الثلاثاء بعد أن تغلبت بيانات اقتصادية ⁠إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المخاوف من إغلاق ‌آخر للحكومة الأمريكية. وارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة، وهو الأول من بين ثلاثة قرارات رئيسية لبنوك مركزية هذا الأسبوع. وظل الين منخفضا، إذ حاولت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التقليل من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء التي أشارت فيها إلى أن هناك فوائد لضعف العملة.

وارتفع الدولار خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات التصنيع الأمريكية ⁠الصادرة عن معهد إدارة التوريدات عودة النمو، على الرغم من احتمال تأجيل تقرير الوظائف الرئيسي بسبب الإغلاق في واشنطن. وتراجع التوتر الجيوسياسي مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند وإعلانها استئناف المحادثات النووية مع إيران.

وقال رودريجو كاتريل، محلل ⁠العملات في بنك أستراليا الوطني، "الأخبار الواردة من الولايات المتحدة داعمة للدولار أيضا من حيث هذه المفاجأة الكبيرة من معهد إدارة التوريدات".

وأضاف "أخبار توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند مثيرة للاهتمام، لكن الأمر يتعلق في الحقيقة بفكرة ​أن التوتر بين واشنطن وطهران في طريقها إلى التهدئة على ما يبدو، وأن كل ​هذه التهديدات والضغوط التي مارسها الرئيس (الأمريكي ​دونالد) ترامب دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات". ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، كثيرا عند 97.‌50، بعد ارتفاعه ‌لمدة يومين. وارتفع اليورو 0.⁠1 بالمئة إلى 1.1804 دولاراً، وصعد الين 0.1 بالمئة إلى 155.53 مقابل الدولار.

ويشهد الدولار ارتفاعا منذ أن رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

ويفترض المحللون أن وارش سيكون أقل احتمالا للضغط ​من أجل إجراء تخفيضات سريعة ​وشاملة في أسعار الفائدة مقارنة ببعض المرشحين الآخرين الذين كانوا في السباق.

وأعلن ترامب أمس الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يخفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية مقابل توقف نيودلهي عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المقرر أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، مع تحذير ترامب من أن أمورا سيئة قد تحدث إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع أن يستأنف بنك الاحتياطي الأسترالي دورة رفع أسعار الفائدة بعد ثلاثة تخفيضات لتكاليف الاقتراض العام الماضي. ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلنان عن قراراتهما الأخيرة يوم الخميس. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6965 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6017 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3676 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.5 بالمئة إلى 78840.02دولاراً، وصعد سعر إيثر 0.1 ⁠بالمئة إلى 2343.94 دولاراً.