النفط ينخفض وسط تهدئة محتملة بين أميركا وإيران وقوة الدولار

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لليوم ⁠الثاني على التوالي مع تقييم المشاركين في السوق احتمال تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ‌في حين دفع الدولار القوي الأسعار للتراجع.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 65.91 دولاراً للبرميل في الساعة 0330 بتوقيت غرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.83 دولاراً للبرميل، بانخفاض31 سنتا توازي 0.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس الاثنين بعد ان قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "تتحدث بجدية" مع واشنطن، مما يشير إلى تراجع التوتر مع الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأبلغ مسؤولون من إيران والولايات المتحدة رويترز أمس بأن من المتوقع أن يستأنف الجانبان المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، ⁠وحذر ترامب من ان توجه سفن حربية أمريكية كبيرة إلى إيران قد يؤدي إلى حدوث أمور سيئة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا "التقلبات الحادة في أسعار النفط خلال الجلسات ​القليلة الماضية تحركها المعنويات فيما يبدو أكثر من كونها مؤشرا على أي تحول ​جوهري في العوامل الأساسية.

فبعد الارتفاع ​الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، سرعان ما تراجعت المكاسب مع ازدياد تقلبات أسعار الأصول الخطرة بشكل عام".

وأضافت "مع عدم وجود ‌أي تصعيد جديد على ‌الصعيد الجيوسياسي، واستمرار تباين بيانات ⁠الاقتصاد الكلي، من الواضح أن النفط لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه".

ومما حد من الارتفاع، ان مؤشر الدولار ظل قريبا من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. ويضعف ارتفاع الدولار طلب المشترين الأجانب على النفط الخام المقوم بالعملة ​الأمريكية.

وعلى الصعيد التجاري، كشف ​ترامب أمس عن اتفاق مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية من 50 إلى 18 بالمئة مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وأعلن ترامب عن الاتفاق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرا إلى ان الهند وافقت على شراء النفط من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا. وبدأت الهند في الآونة الأخيرة في إبطاء مشترياتها من روسيا.

وأفاد تقرير أن المشتريات في يناير بلغت نحو 1.2 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع ان تنخفض إلى قرابة مليون برميل يوميا في فبراير و800 ألف في مارس.

وأعلن تحالف أوبك+ يوم الأحد أنه وافق على الإبقاء على إنتاجه من النفط دون تغيير في مارس.

ورفعت ثمانية أعضاء بالتحالف -الإمارات والسعودية وروسيا وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وعمان - حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا من أبريل إلى ديسمبر ‍2025، أي ما يقارب ثلاثة بالمئة ⁠من الطلب العالمي.