5 أسباب وراء الانهيار المفاجئ في أسعار الذهب

جاءت موجة التراجع الحاد خلال الأيام القليلة الماضية في أسعار الذهب بالأسواق العالمية مدفوعة بقطاع التكنولوجيا؛ حيث أدّت الخسائر الحادة في أسهم الشركات التكنولوجية إلى ضغط واسع على مؤشرات الأسهم، قبل أن تنتقل آثارها إلى الذهب.

ومع تحوّل السيولة وارتفاع الحاجة إلى تغطية الخسائر، تعرّض المعدن النفيس لعمليات بيع رغم دوره التقليدي كملاذ آمن، في مشهد يعكس تغيّراً واضحاً في سلوك المستثمرين واتجاهاتهم بالأسواق.

1 - انهيار أسهم مايكروسوفت: انطلقت موجة الضغط من الهبوط الحاد في سهم مايكروسوفت الذي تجاوز 10% ليمحو 381 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة خلال جلستين، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2020. هذا الهبوط لم يكن تقنياً فقط، بل عكس قلقاً حقيقياً من تباطؤ نمو الحوسبة السحابية وارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي؛ ما أثار مخاوف بشأن ربحية شركات التكنولوجيا الكبرى مستقبلاً، وأشعل شرارة البيع في الأسواق.

2 - هبوط ناسداك: وسريعاً ما تأثر مؤشر ناسداك، متراجعاً بأكثر من 3%، في إشارة واضحة إلى أن السوق لا ينظر إلى ما حدث كحالة فردية؛ حيث شمل الهبوط معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومع اتساع الخسائر تحولت الأجواء إلى بيع جماعي، فازداد الضغط على المحافظ الاستثمارية واندفع المستثمرون إلى تقليص المخاطر بشكل واسع.

3 - موجة بيع لتأمين السيولة: مع الخسائر الكبيرة في أسهم التكنولوجيا، لجأ المستثمرون وصناديق التحوط إلى بيع الذهب لتوفير السيولة اللازمة لسد نداءات الهامش وحجز الخسائر.

ولأن الذهب يُعد أصلاً عالي السيولة، فإنه يتم بيعه سريعاً عند الحاجة إلى النقد، حتى لو لم تكن هناك أسباب أساسية تدعو إلى انخفاضه، وهو ما أدى إلى ضغط مفاجئ على أسعاره.

وفي أوقات الاضطرابات يُعامل المعدن الأصفر وكأنه «الصراف الآلي» لـ«وول ستريت»، حيث يُستخدم لتأمين السيولة الفورية عند اشتداد التقلبات. هذه الوظيفة تجعل الذهب عرضه للبيع في اللحظات الحرجة، وذلك هو ما يفسر تراجع سعره خلال فترة قصيرة، رغم أن أساسيات المعدن لم تتغير.

4 - قواعد جديدة للعبة: سارع المحللون الاقتصاديون إلى تفسير ما تعرض له سعر الذهب من هبوط سريع، فقالوا: لأن التداول في السوق الورقي يعتمد على عقود ومضاربات وليس على شراء الذهب الحقيقي، وعندما بدأ السعر ينخفض اضطر المضاربون الذين استخدموا أموالاً مقترضة إلى البيع الإجباري لتفادي خسائر أكبر، فزاد المعروض فجأة في السوق وانخفض السعر بسرعة، رغم أن الطلب على الذهب الفعلي لم يتغير.

5 - كما يعود محو تريليونات الدولارات من سوق الذهب نتيجة لعمليات جني أرباح بعد مستويات قياسية، التداول المضاربي، وردود فعل السوق على الأحداث الجيوسياسية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي كانت من ضمن أبرز الأسباب.