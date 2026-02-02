النفط يهبط 5% تقريباً وسط تهدئة أمريكية إيرانية

انخفضت أسعار النفط خمسة بالمئة ⁠تقريباً، الاثنين، متجهة إلى تسجيل أكبر خسائر في جلسة واحدة منذ أكثر من ‌ستة أشهر، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع إن إيران «تجري محادثات جادة» مع واشنطن، في إشارة إلى خفض التصعيد مع الدولة العضو في منظمة أوبك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولارات أو 4.8 بالمئة إلى 66.02 دولاراً للبرميل خلال التداولات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولارات أو خمسة بالمئة إلى 61.98 دولاراً للبرميل.

وسجل كلا الخامين هبوطاً حاداً من أعلى مستويات في شهور، مع تراجع مخاطر وقوع ضربة عسكرية أمريكية بعد تصريحات ترامب ⁠مطلع الأسبوع.

وهدد ترامب إيران مرار بالتدخل إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا، إن التهديدات المستمرة دعمت أسعار النفط طوال شهر يناير.

وأضافت ساشديفا «زاد ​التراجع الأحدث أيضاً مع ارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذي يجعل النفط المقوم ​بالدولار أعلى ثمناً بالنسبة للمشترين بالعملات ​الأخرى، ما يزيد الضغط على الأسعار».

وقال ترامب يوم السبت للصحفيين إن إيران «تجري محادثات جادة» مع واشنطن، ‌وذلك بعد ساعات من ‌تصريح المسؤول الأمني الإيراني ⁠علي لاريجاني في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.

وقال ترامب «آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول. يمكن التوصل إلى اتفاق مرض دون أسلحة نووية».

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي إن تصريحات ترامب إلى ​جانب التقارير التي ​تفيد بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز من المؤشرات على التهدئة.

وأضاف «ترى سوق الخام هذا تراجعاً مشجعاً ‍عن المواجهة، مما يقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت سبباً في الارتفاع الأسبوع الماضي، ويحفز موجة من جني الأرباح».

ووافقت مجموعة أوبك+ على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير في مارس خلال اجتماع الأحد. وفي نوفمبر، جمدت المجموعة خطط رفع الإنتاج للفترة من يناير إلى مارس ‍2026 بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بتاريخ 30 يناير «المخاطر الجيوسياسية تخفي وراءها ما تعانيه سوق النفط من هشاشة في العوامل الأساسية، سيظل هناك تأثير يستمر حتى نهاية 2026 على أسعار خام برنت بسبب عدم نسيان مثال الحرب التي استمرت 12 يوماً (بين إسرائيل وإيران) العام الماضي إلى جانب ما تحظى ‍به سوق النفط من قوة الإمدادات».