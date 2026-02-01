نتائج «ألفابت» و«أمازون» تختبر «وول ستريت» بعد خيبة «مايكروسوفت»

تستعد سوق الأسهم الأمريكية لمواجهة اختبار حقيقي خلال الأسبوع الجاري، مع تدفق دفعة ضخمة من أرباح الشركات الكبرى، بما في ذلك عملاقي التكنولوجيا «ألفابت» و«أمازون».

ويأتي هذا الزخم بعد التقرير المخيب للآمال الصادر عن «مايكروسوفت»، والذي ألقى بظلاله على مؤشرات الأسهم القيادية، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.

وستتجه أنظار «وول ستريت»، إلى جانب الأرباح، نحو تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره في 6 فبراير، خصوصاً بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى بوادر استقرار في سوق العمل، متوقفاً مؤقتاً عن دورة خفض أسعار الفائدة.

ومع دخول سوق الأسهم عامها الرابع من «السوق الصاعدة» بدأ القلق يتسرب إلى المستثمرين بشأن ارتفاع التقييمات، لا سيما بالنسبة للأسماء الكبرى التي استفادت من التفاؤل المحيط بأرباح الذكاء الاصطناعي.

وتعرضت أسهم «مايكروسوفت»، التي أنفقت مبالغ طائلة على البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لضربة قوية يوم الخميس الماضي بعد فشل قطاع الحوسبة السحابية في إبهار المحللين، ما أدى إلى تراجع واسع في أسهم قطاع البرمجيات بشكل عام نتيجة خيبات أمل أخرى في الصناعة.

ويرى جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران»، أن العبء يقع الآن على الشركات ذات التوقعات العالية جداً لتقديم نتائج ملموسة، موضحاً أنه حتى في حال تحقيق نمو فإن عدم مواءمته لتوقعات السوق المرتفعة قد يعرض أسعار الأسهم للعقاب.

ورغم التراجعات في نهاية الأسبوع الماضي لا يزال مؤشر «إس آند بي 500» مرتفعاً بأكثر من 1% منذ بداية العام، وبقي قريباً من مستوياته القياسية، بعد أن اخترق حاجز 7000 نقطة لأول مرة قبل أن يتراجع قليلاً.

وسيواصل المستثمرون خلال الأيام المقبلة تحليل سلسلة من التطورات، بما في ذلك ترشيح الرئيس دونالد ترامب لعضو مجلس محافظي الفيدرالي السابق «كيفن وارش» ليكون رئيس البنك المركزي القادم.

وبقيت الأسواق في حالة ترقب بعد الانخفاضات الحادة المفاجئة في أسعار الذهب والفضة الجمعة الماضية، والتي أعقبت موجة صعود قوية للمعادن الثمينة، ومن المتوقع أن تعلن نحو ربع شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن نتائجها الربعية الأسبوع المقبل، حيث يمثل النمو القوي المتوقع للأرباح الأمريكية مصدراً رئيسياً للتفاؤل، الذي يدعم التوقعات الصاعدة للأسهم في عام 2026.

ومن بين 166 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن سجلت 76.5% منها أرباحاً فاقت التوقعات، وهي نسبة تتماشى تقريباً مع المعدل المسجل في الفصول الأربعة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الرابع بنسبة 10.9% مقارنة بالعام السابق.

وفي مقابل تعثر «مايكروسوفت»،أظهرت شركة «ميتا بلاتفورمز» قوة في مبيعاتها الربعية، ما عزز من قيمة أسهمها.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن على النتائج، وخطط الإنفاق الرأسمالي لشركتي «ألفابت» و«أمازون»، كونهما من كبار المنفقين على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويشير سيد فايديا كبير استراتيجيي الاستثمار في «تي دي ويلث»، إلى أن رد فعل المستثمرين المختلط أكد أن الإنفاق الرأسمالي على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لن يشهد أي تباطؤ.

وتشمل قائمة الشركات المنتظر إعلان نتائجها أيضاً شركة «إيلي ليلي» لصناعة أدوية السمنة، وصانع الرقائق «إيه إم دي»، وعملاق الإعلام «والت ديزني».

وبشكل عام من المتوقع أن تزيد شركات مؤشر «إس آند بي 500» أرباحها بنسبة 15% في عام 2026، ما يضع آفاقها المالية تحت مجهر التدقيق.

وعلى صعيد آخر سيوفر تقرير الوظائف الأسبوع المقبل نظرة نقدية على صحة الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تظهر الوظائف غير الزراعية نمواً قدره 64 ألف وظيفة.

وتأتي هذه البيانات مع عودة تدفق المعلومات الاقتصادية لطبيعتها بعد التأخر الناتج عن الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً أواخر العام الماضي.

ويرى خبراء أن بيانات التوظيف والتضخم المقبلة ستكون أكثر أهمية من المعتاد نظراً لغياب القراءات الواضحة خلال فترة الإغلاق.

ومع استبعاد الأسواق حالياً لأي خفض إضافي في أسعار الفائدة حتى يونيو المقبل يظل التوجه العام هو أن الاقتصاد يسير في مسار نمو لائق، ما قد يوفر حداً أدنى لاستقرار سوق العمل.

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 2 فبراير

مبيعات السيارات في الولايات المتحدة

مؤشر مديري المشتريات الصناعي إس آند بي

مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي

نتائج: «بالانتير»، «والت ديزني»، «سيمون بروبرتي»

الثلاثاء 3 فبراير

عدد فرص العمل في الولايات المتحدة

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات S&P

مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات

نتائج: «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، «ميرسك»، «بيبسيكو»، «فايزر»، «موندليز»، «باي بال»، «تيك تو إنترآكتيف»، «برودنشال فاينانشال»

الأربعاء 4 فبراير

تقرير التوظيف الصادر عن شركة ADP

نتائج: «ألفابت»، «إلي ليلي»، «تويوتا»، «نوفارتيس»، «نوفو نورديسك»، «أوبر»، «كوالكوم»، «UBS»

الخميس 5 فبراير

طلبات إعانة البطالة الأولية

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك

نتائج: «أمازون»، «شل»، «كونوكوفيليبس»، «كيه كيه آر»، «تومسون رويترز»

الجمعة 6 فبراير

تقرير الوظائف الأمريكية

مؤشر ثقة المستهلك «قراءة أولية»

بيانات الائتمان الاستهلاكي

نتائج: «فيليبس موريس»، «بانكو براديسكو»، «بيوجين»، «أندر آرمور»، «أوتونايشن»