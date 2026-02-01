صادرات كوريا الجنوبية في يناير تسجل أكبر نمو منذ 2021





أفادت بيانات حكومية صدرت اليوم ‌ بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في يناير للشهر الثامن على التوالي وبأسرع وتيرة في ⁠أربعة أعوام ونصف العام مع استمرار زخم مبيعات الرقائق في البلاد بدعم ⁠الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات التجارة أن الصادرات من رابع أكبر ​اقتصاد في آسيا، وهو من ​أهم مؤشرات ​التجارة العالمية، ارتفعت 33.9 ‌بالمئة في يناير ‌كانون ⁠الثاني إلى 65.85 مليار دولار، متجاوزة متوسط زيادة 29.9 بالمئة ​توقعها ​خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفعت الواردات 11.7 ‍بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني إلى 57.11 مليار دولار.

وزادت صادرات أشباه الموصلات ‍لأكثر من مثليها، إذ قفزت 102.7 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى استمرار زخم قطاع الرقائق