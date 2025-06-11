ارتفاع الأسهم العالمية قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

سجلت الأسهم العالمية ارتفاعا قبيل صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة الأربعاء في حين يقيم المستثمرون تأثير اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والصين بشأن الحرب التجارية بينهما.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %إلى 553.85 نقطة .

وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.

ومن المنتظر رفع النتائج التي جرى التوصل إليها إلى زعيمي البلدين لإقرارها.

وكانت شركات صناعة السيارات الأوروبية، التي ستستفيد من إزالة القيود المفروضة على المواد الأرضية النادرة، من بين أكبر الرابحين إذ صعدت أسهمها 0.5 %.

أما شركات التجزئة فقد جاءت في ذيل المؤشر بانخفاض بلغ 2.4 بالمئة. وجاءت مبيعات إنديتكس المالكة لزارا في الربع الأول دون التوقعات إذ هبطت أربعة بالمئة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو أيار في وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية قد تسرب إلى الاقتصاد.

وفي بريطانيا تستعد وزيرة الخزانة ريتشل ريفز لإعلان خطط تتعلق بأكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من الإنفاق العام بهدف تحفيز الاقتصاد البريطاني.

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي الأربعاء بعد هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين دعمت الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة.

وصعد نيكي 0.6 %وسجل أطول سلسلة مكاسب متتالية في حوالي شهر. أما منذ بداية العام وحتى الآن، فانخفض 4.2 بالمئة. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 %.

وقفز سهما سومكو وطوكيو إلكترون 11 %و4.8 %على الترتيب بفضل التفاؤل بأن الاتفاق الأمريكي الصيني سيؤدي إلى رفع القيود المفروضة على الصادرات الصينية من المعادن الأرضية النادرة ذات الأهمية البالغة لقطاعات التكنولوجيا.

وكان سهم سومكو أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، يليه سهم سوسيونكست الذي ربح 6.3 بالمئة.

وصعد سهم مازدا موتور 1.2 بالمئة مع تراجع الين مما عزز أسهم شركات التصدير.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي هو سهم هينو موتورز الذي هوى 18 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال تاتسونوري كاواي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى ميتسوبيشي يو.إف.جي إي.سمارت سكيوريتيز إن مشاحنات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقطعة والمتكررة بشأن الرسوم الجمركية أثرت إلى حد كبير على الأسهم العالمية، لكن الأسهم اليابانية لم تتعاف بعد إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها في بداية العام.