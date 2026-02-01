رئيسة وزراء اليابان: ضعف الين فرصة كبرى لصناعات التصدير

أشادت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بانخفاض قيمة الين في الآونة الأخيرة لكونه عزز قطاع التصدير وعائدات صندوق النقد الأجنبي الحكومي، بينما لم تتطرق إلى المخاوف بشأن تأثيره السلبي على أسعار المستهلكين.

وقالت تاكايتشي في خطاب ألقته خلال تجمع شعبي في كاواساكي بالقرب من طوكيو: "يقول الناس إن ضعف الين أمر سيء، لكنه يمثل فرصة كبرى لصناعات التصدير. كما أن إدارة الحساب الخاص لصندوق النقد الأجنبي تسير بشكل جيد للغاية"، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويدعم انخفاض الين الصادرات من خلال جعل المنتجات اليابانية أرخص في الخارج وزيادة قيمة الإيرادات الخارجية عند تحويلها إلى الين، ولكنه يرفع أسعار الواردات. وتعتمد اليابان الفقيرة بالموارد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغذاء والطاقة.

كما أشارت تاكايتشي إلى أن الين كان قويا في عهد حكم الحزب الديمقراطي الياباني (2009-2012)، مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت العملة القوية أم الضعيفة هي الأفضل. ولم تذكر المخاوف من أن يؤدي تراجع الين إلى تأجيج التضخم.

وانتقد يوشيهيكو نودا، الزعيم المشارك لتحالف الإصلاح الوسطي المعارض الرئيسي الجديد، الحكومة في تجمع حاشد في وقت سابق من يوم السبت لفشلها في معالجة انخفاض قيمة الين، الأمر الذي قد يدفع أسعار الواردات إلى مزيد من الارتفاع.

وكان نودا، وهو رئيس وزراء سابق شكل الحزب الجديد في وقت سابق من هذا الشهر مع شخصيات من حزب كوميتو بعد إنهاء تحالفه الذي دام 26 عاما مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في أكتوبر، قد تولى قيادة الحزب الديمقراطي الياباني في وقت سابق.